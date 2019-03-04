السعودية اليوم/ جامعة الفيصل تفتتح معرضها الوظيفي الثامن



الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

افتتح معالي رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع اليوم المعرض الوظيفي السنوي الثامن الذي تنظمه الجامعة على مدار أربعة أيام في مقرها بالرياض .

وأوضح الدكتور آل هيازع أن المعرض الوظيفي هذا العام استقطب مشاركات عديدة من مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص وشركات عالمية ورواد أعمال من قطاعات مختلفة حرصوا على المشاركة في المعرض الوظيفي الثامن للجامعة، مضيفا أن الجامعة تحرص دائما على تقديم خدماتها للمجتمع ، لذا يتيح المعرض المعرض الفرصة لزواره من خارج الجامعة للحضور والإطلاع على الفرص الوظيفية وآلية التقديم عليها، وذلك على مدار أربعة أيام.

وأكد معاليه أن الجامعة حققت قفزات كبيرة جدا ، وهذا الإقبال من الجهات للمشاركة في المعرض الوظيفي الذي تنظمه الجامعة هو مؤشر على جودة مخرجات الجامعة والذي جعل المؤسسات والشركات تتنافس لاستقطاب الخريجين للعمل لديها ، مشيرا إلى أن ما يميز خرجي جامعة الفيصل هو حصلوهم على عدة عروض وظيفية قبل التخرج ، وذلك يدل على قوة برامج الجامعة وجودة مخرجاتها.

من جانبها أكدت مديرة علاقات الخريجين والتوظيف بجامعة الفيصل الجوهرة بنت فيصل بن مساعد أن المعرض يقام سنويا ، تشارك فيها الشركات والرعاة لعرض الوظائف المتاحة لديهم ومتطلبات هذه الوظائف لخريجي جامعة الفيصل وخريجي الجامعات الأخرى، إضافة إيجاد فرص تدريب تعاوني للطلاب .

وذكرت أن من الجهات الحكومية المشاركة صندوق التنمية الصناعية السعودي ، هيئة تطوير بوابة الدرعية ، مؤسسة النقد العربي السعودي مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة .

// انتهى //

16:41ت م

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