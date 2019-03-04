السعودية اليوم / الماضي يلتقي رئيس جمعية التنمية الأسرية بالخرج



السيح 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة في ديوان المحافظة بمدينة السيح ، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالخرج الشيخ خالد بن عبدالعزيز المعثم ، وأعضاء مجلس أدارة الجمعية ومديرها التنفيذي.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية خلال اللقاء الخطة السنوية المعتمدة لبرامج الجمعية لعام 2019 وأبرز اهتماماتها تجاه المجتمع وطموحاتها المستقبلية.

ونوّه محافظ الخرج بأهمية دور هذه الجمعية المتخصصة وأهمية دعمها من الجهات كافة ، كونها تهتم بنواة المجتمع وأساسه ، متطلعاً

إلى المزيد من العمل وتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة.

يذكر أن الجمعية تقوم بتقديم خدمات الإرشاد الأسري ، وإصلاح ذات البين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، والمساهمة في علاج المشكلات الأسرية والاجتماعية ، وإقامة البرامج التأهيلية

للشباب والفتيات ، والبرامج التدريبية التي تعنى بمجالات الأسرة.

// انتهى //

16:19ت م

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