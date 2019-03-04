

الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

أكد معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن المملكة تعيش نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والصحية؛ وذلك تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أنه كان لشبكات الطرق الحديثة التي ربطت المدن والمحافظات والمراكز في جميع مناطق المملكة بعضها ببعض، وتوفر منظومة متطورة للنقل الدور الكبير والمتميز في تحقيق النمو والازدهار.

وأشاد معاليه في كلمة ألقاها خلال رعايته اليوم حفل تكريم المتقاعدين لهذا العام 1440 هـ، بالجهود التي بذلها العاملون في وزارة النقل في مختلف مواقعهم ومراكزهم الإدارية ومسؤولياتهم بما فيهم المكرمون اليوم ومن سبق تكريمهم من المتقاعدين، لافتا إلى أنهم أدوا ما كلفوا به من مهام وأعمال بكل أمانة وإخلاص، خدمة لدينهم ثم لمليكهم ووطنهم، مقدما شكره لهم على الجهود المتميزة التي قدموها خلال مسيرتهم العملية ومساهمتهم في الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال الطرق.

وقال معاليه: "تفتخر الأمم بأمجادها ممثلة في الآباء المؤسسين لنهضتها، وإذ نتطلع هذا اليوم في وزارة النقل ونحن نمد يد الشكر والتقدير لكم، ويكون فيه الاحتفاء باهل الفضل والعرفان، بحق السابقين والمجتهدين واجبا لا مناص من تأديته، ونهجا لابد من مواصلته وترسيخه، ونحرص على صون حق التقدير والاعتزاز"، معربا عن أمله أن يستمر تواصلهم مع الوزارة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

من جانبهم، تقدم المتقاعدون في كلمة ألقاها نيابة عنهم الأستاذ أحمد آل موسى بالشكر والتقدير لمعالي وزير النقل وكافة الزملاء في الوزارة وفروعها على ما وجدوه من دعم ومساندة طوال فترة عملهم، مثمنين تكريمهم وإقامة حفل لتوديعهم من قبل مسؤولي الوزارة، سائلين المولى أن يديم على المملكة وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان.

يذكر أن معالي الوزير قام خلال الحفل بتسليم شهادات الشكر والتقدير للمتقاعدين البالغ عددهم 68 متقاعدا، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

// انتهى //

16:18ت م

0201





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير النقل خلال رعايته حفل تكريم المتقاعدين : نعيش اليوم نهضة تنموية شاملة وفق رؤية 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.