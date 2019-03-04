السعودية اليوم / مدني رابغ يحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني



مكة المكرمة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

دشن محافظ رابغ أيمن محمد بركة بن مبيريك اليوم, فعاليات مشاركة إدارة الدفاع المدني بالمحافظة في اليوم العالمي للدفاع المدني, وذلك بمقر إدارة الدفاع المدني برابغ.

وتجول محافظ رابع والحضور داخل أجنحة المعرض التوعوي المصاحب الذي اشتمل على أركان وأقسام لعدد من الجهات الحكومية والأهلية.

من جانبه استعرض مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة رابغ العقيد طلال بن محمد الجحدلي, الهدف من اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يقام هذا العام تحت شعار "سلامة أطفالنا غايتنا", مؤكدا أهمية تحقيق سلامة الأطفال من قبل القطاعات الحكومية والأهلية.

وأوضح أن فكرة اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام تتأتي من منطلق حرص المدرية العامة للدفاع المدني على تحقيق حماية هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً وغرس مفاهيم السلامة في نفوسهم علاوة على نشر ثقافة السلامة بين فئات المجتمع.

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16:11ت م

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