السعودية اليوم / مخاوف من أن يكون 100 شخص لا زالوا عالقين في انهيار منجم في إندونيسيا



جاكرتا 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 4 مارس 2019 م واس

حذرت السُلطات الإندونيسية اليوم من احتمال أن يكون نحو 100 شخص لا زالوا عالقين وربما لقوا حتفهم في انهيار منجم ذهب غير قانوني الأسبوع الماضي رغم جهود إنقاذ حثيثة سمحت حتى الآن بإخراج 19 شخصًا على قيد الحياة وانتشال جثث تسعة قتلى.

وتتعرقل جهود فرق البحث في موقع كارثة المنجم غير المرخص في جزيرة سولاويسي بسبب انحدار الأرض وعدم استقرار التربة والفتحات الضيقة الخطيرة للمنجم، منذ أن تسبب انهيار الأتربة الثلاثاء الماضي بالكارثة.

وقالت السُلطات إن جهود البحث والإنقاذ ستستمر أسبوعًا آخر، لكنها لم تأت على ذكر الجهود المتواصلة لإيصال الطعام والماء لأي ناجين محتملين.

وأوضح المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية سوتوبو بورو نوغروهو أن عدد العمال الذين كانوا في فتحات المنجم عند وقوع الكارثة غير معروف، وذلك أن الناجين قدموا أرقامًا متضاربة.

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16:00ت م

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