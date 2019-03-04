السعودية اليوم / نائب أمير حائل يستقبل مدير السعودية اليوم التعليم بالمنطقة



حائل 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالأمارة اليوم, مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني, بمناسبة حصول تعليم حائل على عدد من الجوائز على مستوى المملكة نال من خلالها الاستاذ سلطان بن سليمان العنزي على المركز الأول في جائزة التميز (فئة المعلم المتميز), والأستاذة جوزاء محمد الشمري على المركز السادس في جائزة التميز (فئة العمل التطوعي المتميز), والأستاذة هيفاء عبدالعزيز المهوس على المركز الثامن في جائزة التميز (فئة المرشدة الطلابية المتميزة ).

وأعرب سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن عن تهنئته للقائمين على تعليم المنطقة وللفائزين والفائزات, منوهاً بالدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والذي مكن المتميزين والمتميزات في مناطق المملكة من الوصول لأعلى المستويات العلمية وافضل المراكز في أدائهم واخلاصهم وحث سموه الجميع على مضاعفة الأداء, مؤكداً أن المسؤولية أصبحت أكبر للحفاظ على ما تحقق وتطوير الأداء, وصولا إلى منجزات أكبر تنعكس على العملية التعليمة وعلى مستقبل الأجيال بإذن الله.

من جهته, قدم مدير عام تعليم المنطقة شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل وسمو نائبه ولمعالي وزير التعليم على ما يجده التعليم بالمنطقة من دعم وأهتمام ورعاية, سائلًا الله أن يوفق الجميع لتحقيق نجاح أكبر يعود على أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بالفائدة.

// انتهى //

15:59ت م

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