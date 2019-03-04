السعودية | قائمة الدول المصرح بالابتعاث لها تخلو من كندا

المناطق - الرياض

كشفت نشرة البعثات الدراسية بالخارج، في وازرة التعليم خلو القائمة من أسم كندا ، التي دخلت في أزمة دبلوماسية منذ أشهر مع المملكة، على خلفية تدخلاتها في الشأن الداخلي السعودي.

ويقدر عدد الطلبة السعوديين المبتعثين للدراسة في الخارج بـ 92997 طالبًا من الجنسين، قسم منهم يدرس على حسابه الخاص، ونحو 9350 مرافقًا، وفق أحدث إحصائية عن وكالة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث.

ويتوزع الطلاب السعوديون الدارسون في الخارج على النحو الآتي: أمريكا 51.083 مبتعثًا، بريطانيا 14.614، أستراليا 6694، ألمانيا 1929، أيرلندا 1162، فرنسا 743، هولندا 404، الصين 382، النمسا 339، اليابان 319، وفي بقية الدول 15.328.

وكانت الخارجية الكندية، طالبت المملكة، في أغسطس 2018، بالافراج عن ما أسمتها ”نشطاء المجتمع المدني“ الذين ادعت أن المملكة تةقفهم.

وهو ما ردت عليه المملكة بـتجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.