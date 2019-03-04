مهرجان الإبل.. لجنة المخالفات تستبعد نتائج من ينسحب دون أخذ الموافقة وحرمانه خمس سنوات

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعلنت لجنة المخالفات والعقوبات في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، أن من يشارك في أي فئة من فئات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل “النسخة الثالثة”، ثم يعلن انسحابه من دون الرجوع إلى إدارة المهرجان وأخذ موافقتها على ذلك، بموجب ضوابط وشروط يوقع عليها المنسحب، فستصدر في حقه عقوبة إلغاء جميع نتائجه السابقة في هذا المهرجان في النسخة الثالثة، وحرمانه من المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل لمدة خمسة أعوام قادمة، وحرمان جميع إبله – حتى لو انتقلت ملكيتها لغيره – من المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل لمدة خمسة أعوام قادمة.

وبيّنت اللجنة، أن نادي الإبل سيخاطب الجهات الأمنية المختصة بشأن المشاركين في المهرجان أو غيرهم ممن يثير الشك في لجان المهرجان أو يثير العصبية أو الطائفية، أو يتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأمور تثير الرأي العام ضد مهرجان المؤسس الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه -، الذي يحظى برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف مباشر من سمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله”، وسيطلب النادي من تلك الجهات إحالة المخالف إلى القضاء المختص لإيقاع العقوبة عليه.