7 شاحنات إغاثية من “الملك سلمان للإغاثة” تتجه إلى محافظة الجوف اليمنية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي، اليوم، 7 شاحنات كبيرة، تحمل 2,100 سلة غذائية، تزن 155 طنًا و400 كيلو غرام، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف محافظة الجوف.

وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.