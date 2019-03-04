استعلام برقم الهوية في التامينات الاجتماعية وشروط تسجيل مدد التامينات

تدور رحي البحث في المملكة العربية السعودية عن طريقة استعلام برقم الهوية في التامينات الاجتماعية، حيث يتوافد المواطنون السعوديون يوميا علي البحث عن طرق الاستعلام في التامينات، وتسجيل مدد التامينات السابقة، لهذا سوف نقوم اليوم في موضوعنا بشرح طريقة استعلام برقم الهوية في التامينات بطريقة مبسطة وسلسة، لذلك إذا واجهتكم اي مشكلة أثناء عملية الاستعلام في التامينات، سوف نكون سعداء بالرد علي استفساراتكم، وعرض طرق الحل من خلال التعليقات عبر هذا الموضوع ومن خلال موقع نجوم مصرية.

استعلام برقم الهوية في التامينات

ولكي تتمكن عزيزي القارئ من اجراء عملية التامينات الاجتماعية استعلام برقم الهوية الوطنية، يجب أن تكون مشترك في نظام التامينات الاجتماعية، ثم اتباع الشرح التالي بدقة.

يجب ان تقوم بعملية تسجيل الدخول في موقع المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.

التوجه إلي تبويب الخدمات الإلكترونية.

ثم نقوم باختيار التامينات أون لاين.

بعد ذلك نقوم بكتابة البيانات المطلوبة كرقم الهوية والسجل المدني ورقم الإقامة.

بعد ذلك نضغط علي زر استعلام وسوف يقوم الموقع بتحويلك لصفحة البيانات.

شروط تسجيل مدد التامينات الاجتماعية

أما عند تسجيل مدد التامينات الاجتماعية، فيجب أن تستوفي الشروط التي وردت بنظام التامينات الاجتماعية، وتأتي هذه الشروط علي النحو التالي ذكره.