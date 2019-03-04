“وزارة الصحة السعودية” تطلق خدمة تذكير مجانية لتطعيمات الاطفال

في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصحة السعودية من أجل الحفاظ على صحة الأطفال بالمملكة العربية السعودية وحمايتهم وحماية جميع فئات المجتمع من كافة الأمراض، أطلقت الوزارة خدمة مجانية لتذكير أباء وأمهات الأطفال بجميع مواعيد التطعيمات الأساسية ،والهامة المستخدمة ضد كل الأمراض المستهدفة بالتحصين ،وذلك حسب جدول التطعيمات الجديد لوزارة الصحة السعودية .

فكرة خدمة التذكير بمواعيد التطعيمات الأساسية مبنية على إرسال رسائل تذكير في أوقات التطيعمات حيث يتم إرسال الرسالة التذكيرية على الهاتف الجوال المسجل بالموقع او الارسال عبر البريد الإلكتروني قبل موعد تطعيم الطفل بأسبوع ،جدير بالذكر أن هذه الخدمة مجانية بدون أي رسوم.

خطوات التسجيل في الخدمة المجانية للتذكير بمواعيد التطعيمات الأساسية:-

ثلاث خطوات فقط بسيطة وسهلة تستطيع من خلالها الحصول علي خدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال مجانا وبدون أى رسوم أستقطاعات ،التسجيل فى البوابة الالكترونية لوزارة الصحة السعودية هنا

1- اختيار وسيلة التذكير المفضلة،بواسطة الرسائل النصية عبر الهاتف الجوال أو البريد الألكتروني

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2-سوف يصل لك كود تفعيل على الهاتف الجوال أو البريد الألكتروني لتفعيل الخدمة

3-إدخال بيانات الأطفال للتنبيه بمواعيد التطعيمات الخاصة بهم مثل:-

اسم الطفل

تاريخ ميلاد الطفل (اليوم ،الشهر، السنة).

ملحوظة هامة : خدمة التذكير بمواعيد التطعيمات الاساسية متوفرة عبر البوابة الالكترونية لوزارة الصحة السعودية فقط ،وتتيح للمسجلين من خلالها إضافة أكثر من طفل بحد أقصى خمسة أطفال .