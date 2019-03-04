شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تدشن رحلاتها المباشرة إلى مراكش في «العيد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تبدأ الخطوط السعودية اعتبارا من السادس من شهر يونيو القادم تسيير رحلات مباشرة ومنتظمة إلى مدينة «مراكش» ثاني وجهاتها الدولية الجديدة خلال عام 2019 بعد العاصمة اليونانية (أثينا) والوجهة الثانية في المملكة المغربية بعد الدار البيضاء، وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا في الاتجاه الواحد أيام الثلاثاء والخميس والسبت من كل أسبوع على متن طائراتها الحديثة من طراز بوينغ (B787-9) دريملاينر.

وأتمت "السعودية" جدولة الرحلات وتم فتحها للحجز عبر الموقع الرسمي (www.saudia.com) ومكاتب المبيعات ووكلاء السفر وهاتف الحجز الموحد (920022222) لتمكين الضيوف من إتمام حجوزاتهم مبكرا.

ويخدم تشغيل الرحلات المباشرة إلى مراكش شرائح متعددة من ضيوف "السعودية" سواء رجال الأعمال أو السياح والمعتمرين، مع توفير الخيارات المناسبة للضيوف العابرين سواء إلى الوجهات الداخلية أو الوجهات الدولية الأخرى التي تصل إليها رحلات "السعودية" وأعضاء تحالف "سكاي تيم" الدولي.

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ويأتي تدشين وجهة "السعودية" الجديدة "مراكش" في سياق الاستثمار الأمثل للأسطول الذي يشهد أكبر برنامج لتحديثه وتنميته في تاريخ المؤسسة، وفي إطار التوسع في التشغيل الدولي الذي يمثل هدفا إستراتيجيا من أهداف الخطوط السعودية في هذه المرحلة وفق الخطة الإستراتيجية (SV2020) ومبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ومجموعة شركاتها تحت مظلة برنامج التحول الوطني.

وكانت الخطوط السعودية قد حققت خلال عام 2018 أرقاما قياسية وأداءً مميزا على شبكة الرحلات الدولية حيث تم تحقيق قفزة كبيرة وبنسبة تزيد على 11% في أعداد الضيوف المنقولين دوليا مقارنة بالعام السابق، ولأول مرة في تاريخ "السعودية" منذ تأسيسها تجاوز عدد الضيوف على الرحلات الدولية عدد ضيوف القطاع الداخلي وهو ما يعكس توجه الناقل الوطني للتوسع في التشغيل الدولي وتعزيز مكانته بين شركات الطيران العالمية وزيادة حصته في سوق النقل الدولي.

وتم خلال السنوات الثلاث الماضي تدشين رحلات مباشرة ومنتظمة إلى 16 وجهة دولية منها بغداد وأربيل والمالديف وميونخ ومورشيوس وفيينا وأنقرة والجزائر، والعديد من الوجهات الموسمية).

وكانت "السعودية" قد كشفت أخيراً عن تدشين أولى وجهاتها الجديدة خلال العام الجاري 2019 حيث سيتم تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة إلى العاصمة اليونانية "أثينا" انطلاقا من مطار الملك خالد الدولي بالرياض وبعدد أربع رحلات أسبوعيا في الاتجاه الواحد.