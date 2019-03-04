شكرا لقرائتكم خبر عن الظهران: تشغيل محطة «العزيزية 3» بـ116.7 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الظهران) أعلنت أمس (الأحد)، الشركة

أعلنت أمس (الأحد)، الشركة السعودية للكهرباء، عن تشغيل محطة تحويل العزيزية 3 جهد (13.8/115ك.ف)، التي تقع الظهران، بتكلفة 116.7 مليون ريال، مما سيسهم في دعم واستقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة، ويزيد موثوقيتها، من خلال تدعيم الشبكة الأرضية، ودعم خدمة الأحمال النامية في المنطقة، وتخفيف الأحمال عن المحطات القائمة، وستنقل الأحمال بشكل متتابع ومبرمج إلى المحطة الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الظهران: تشغيل محطة «العزيزية 3» بـ116.7 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.