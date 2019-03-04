نائب أمير الشرقية: العوامية جزء من الوطن.. وقطار التنمية لم يغفل بلدة المبدعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم وفدا من أهالي العوامية بمحافظة القطيف، أن العوامية جزء من الوطن وتستحق أن تحظى بالمشروعات التنموية التي ستسهم في إبراز هذه البلدة الغنية برجالها ونسائها المبدعين والمبدعات الذين خدموا الدولة في شتى المجالات.

وقال إن قطار التنمية لم يغفل العوامية، وستستمر المشروعات التنموية والتطويرية لكل القطاعات البلدية والصحية والتعليمية.

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وأشاد الأمير أحمد بن فهد بحرص أهالي العوامية ووقوفهم يدا بيد مع رجال الأمن ضد كل من يحاول العبث أو الخروج على النظام.

من جهتهم قدم أهالي العوامية الشكر للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ولأمير المنطقة الشرقية ونائبه، بمناسبة الانتهاء من تطوير وافتتاح مشروع وسط العوامية، مثمنين للأمير أحمد بن فهد متابعته الخاصة وحثه للجهات العاملة في المشروع بالعمل بشكل متسارع وتسليمه في الوقت المحدد.

فيما قدم رئيس الوفد رئيس نادي السلام الرياضي بالعوامية فاضل النمر كلمة الوفد التي أشاد فيها بحجم المشروع وضخامته وسرعة إنجازه، مؤكدا أن المشروع يعد أحد المشاريع النوعية في المنطقة لما يحتوي عليه من مرافق وخدمات تستقطب كل شرائح المجتمع.