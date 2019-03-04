خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعا من المواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس، الأمراء، ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والعلماء، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فهد بن مساعد بن سعود، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن عبدالله بن سعود، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن مشاري، والأمير فهد بن خالد بن سعد، والأمير فهد بن تركي بن جلوي، والأمير مصعب بن فهد بن فيصل، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، والأمير فهد بن سيف النصر بن سعود، والأمير محمد بن ناصر بن سعود، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن ثنيان، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن طلال بن بدر، والأمير فهد بن بندر بن ثنيان، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب.