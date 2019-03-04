خادم الحرمين يستقبل سفير جمهورية الهند لدى المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس الرياض استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد الذي ودع الملك سلمان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة. حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف.



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