أمر ملكي بتسمية 6 أعضاء في المحكمة العليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتسمية ستة من القضاة أعضاء في المحكمة العليا، وهم: سعيد بن بريك القرني، محمد بن عبدالله الجار الله، إبراهيم بن علي الضالع، عبدالرحمن بن محمد الحسين، فرحان بن يحيى الفيفي، وناصر بن حمد الوهيبي.

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وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وقال الدكتور الصمعاني "إن هذا الأمر الكريم هو استمرار للدعم المتواصل للقطاع العدلي والقضائي الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوما بعد يوم ليواكب تقدم المملكة وتطورها ونمائها وازدهارها في ظل رؤية المملكة 2030 "، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي دعما للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلا المولى - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة في عملهم القادم.

وعبر القضاة الأعضاء من جانبهم عن شكرهم واعتزازهم بهذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب لتحقيق العدالة والمساهمة في تحقيق تطلعات ولاة الأمر في مرفق القضاء.