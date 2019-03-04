السعودية اليوم / الجامعة العربية والمجلس العربي للطفولة يطلقان دراسة عمل الأطفال يوم الخميس المقبل



القاهرة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

تشهد جامعة الدول العربية يوم الخميس المقبل إطلاق الدراسة الإقليمية "عمل الأطفال في الدول العربية" التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، والأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب غادة والي.

وقال المجلس العربي للطفولة والتنمية في بيان له اليوم: إن الفعالية تتضمن عرضًا لأهداف ونتائج الدراسة الإقليمية "عمل الأطفال في الدول العربية"، إلى جانب عرض لفيلم وثائقي حول القضية، وتكريم عدد من الرموز العربية التي لها دور فاعل في مجال الطفولة ومكافحة عمل الأطفال في البلدان العربية.

وأشار البيان إلى أن هذه الدراسة اعتُمدت كوثيقة استرشادية لدعم جهود الدول الأعضاء للقضاء على هذه الظاهرة في القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها المنعقدة في يناير الماضي في بيروت، مؤكدًا أهمية هذه الدراسة الإقليمية في ظل المتغيرات والمستجدات الراهنة التي تواجهها المنطقة العربية، وما شهدته من تزايد في الاستخدام المباشر وغير المباشر للأطفال (كأسوأ أشكال عمل الأطفال في قطاعات العمل، وفي الأنشطة غير المشروعة بما في ذلك الاتجار واستخدامهم في الأعمال الخطرة).

وتتضمن الدراسة ستّة فصول، يستعرض الفصل الأوّل منهجية الدراسة ويقدّم لمحة عامة عن مصادر المعطيات الإحصائية وعن التحدّيات والمعوّقات التي واجهتها الدراسة على هذا الصعيد، في حين يقدم الفصل الثاني تعريفاً موجزاً لعمل الأطفال وفقاً للمعايير العربية والدّولية ويُبرز أثر الأحكام القانونية الوطنية على تعريف عمل الأطفال وعملية قياسه، ويحلل الفصل الثالث الاتجاهات والخصائص الرئيسية لعمل الأطفال في المنطقة العربية، بينما يتناول الفصل الرابع ظاهرة عمل الأطفال بحسب قطاع النشاط، ويستكشف الفصل الخامس أثر النزاع المسلّح على عمل الأطفال، ويخلص الفصل السادس إلى تحليل السياسات واقتراح توصيات بهدف معالجة مسألة عمل الأطفال في المنطقة.

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15:32ت م

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