السعودية اليوم / بلدية الخبر تضبط 100 كيلو غرام من الدجاج الفاسد



الدمام 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

ضبطت فرق صحة البيئة في بلدية محافظة الخبر 100 كيلو غرام من الدجاج الفاسدة داخل أحد المواقع السكنية للعمالة الوافدة التي أعدتها العمالة لتجهيز الشاورما لأحد المطاعم بطريقة غير صحية وفي أماكن غير مرخصة وغير مهيأة وتفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن فرق صحة البيئة بالبلدية أتلفت على الفور الكمية المضبوطة التي بلغت 100 كيلو غرام من الدجاج ، وكذلك إقفال المطعم ، مشيرًا إلى أنه جاري استكمال الإجراءات وفق الأنظمة.

وأكد أن إدارة الخدمات في البلدية مستمرة في حملاتها الرقابية للتفتيش على المنشآت والجهات المخالفة سواء منازل أو استراحات لتطبيق الاشتراطات الصحية والمحافظة على الصحة العامة.

وبين المهندس الزايدي أن البلدية لديها خطة سنوية من أجل إنهاء جميع مظاهر المخالفات في المنازل الشعبية والوصول إلى الأشخاص الذين يديرون مثل تلك الأنشطة المخالفة ، لافتًا الانتباه إلى أن الخطة تضمنت مواعيد زمنية وتحديد جهات مكانية للقضاء على كل ما يخالف الاشتراطات الصحية.

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15:31ت م

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