السعودية اليوم / الأمير حسام بن سعود يتسلم نسخة من التقرير الإحصائي لجهود مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة



الباحة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق04 مارس 2019 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، نسخة من التقرير الإحصائي لجهود إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد محمد بن نايف العتيبي، الذي قدم لسموه شرحاً مفصلاً عن جهود الادارة وفروعها في جميع المحافظات، مبرزاً النتائج التي تم تحقيقها في مجال مكافحة المخدرات و ما تضمنه التقرير الإحصائي من إنجازات.

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بما تضمنه التقرير من منجزات أبرزت الجهود الكبيرة لرجال مكافحة المخدرات في مختلف فروعها ومنها منطقة الباحة، مثمنًا ما تبذله إدارة مكافحة المخدرات بالباحة في مجال مكافحة هذه السموم وما تحقق لها من إنجازات في الحفاظ على مكتسبات الوطن.

وأكد سموه ضرورة تضافر الجهود في الإبلاغ والقبض على مروجي المخدرات والحد من تهريب ودخول هذه الآفة الخطيرة إلى البلاد، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من دعم ورعاية لكافة الأعمال والجهود الأمنية والتوعوية الهادفة لتعريف أبناء هذا الوطن بأضرارها وحمايتهم من مخاطرها.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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14:56ت م

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