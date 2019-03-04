السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



الدمام 27 جمادى الأخرة 1440 هــ الموافق 04 مارس 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان " سلامة الأطفال غايتنا ''، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ، وذلك في مركز معارض الظهران إكسبو.

وفور وصول سموه افتتح المعرض المصاحب الذي احتوى على مشاركة ٥٠ جهة حكومية وخاصة ، واستمع إلى شرح مفصل عن ما يحتويه من أركان تثقيفية في السلامة ، كما دشن سموه حملة كاشف الدخان حيث اشتمل معرض الدفاع المدني على ركن لتعليم استخدام الطفاية وركن لتجربة الأبطال يتم من خلالها ارتداء الزائر لبس رجال الإطفاء والتعرف على طرق مكافحة الحريق ، كما تجول سموه في معرض شركة ارامكو

من جانبه أكد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد بن صالح المري أن تشريف سمو أمير المنطقة الشرقية فعاليات حفل اليوم العالمي للدفاع المدني يدل على اهتمامه وحرصه على سلامة المواطنين والمقيمين وتوعيتهم بالمخاطر وطرق التعامل معه والتي هي من الأساسيات في جميع الأمور ، مشيراً إلى أن الفعاليات فرصة لجميع العاملين في مجال السلامة في القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض أوجه التعاون والفائدة لتحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي بين جميع شرائح المجتمع للحد من وقوع الحوادث المختلفة.

//انتهى//

14:50ت م

0149



الدمام 27 جمادى الأخرة 1440 هــ الموافق 04 مارس 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان " سلامة الأطفال غايتنا ''، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ، وذلك في مركز معارض الظهران إكسبو.وفور وصول سموه افتتح المعرض المصاحب الذي احتوى على مشاركة ٥٠ جهة حكومية وخاصة ، واستمع إلى شرح مفصل عن ما يحتويه من أركان تثقيفية في السلامة ، كما دشن سموه حملة كاشف الدخان حيث اشتمل معرض الدفاع المدني على ركن لتعليم استخدام الطفاية وركن لتجربة الأبطال يتم من خلالها ارتداء الزائر لبس رجال الإطفاء والتعرف على طرق مكافحة الحريق ، كما تجول سموه في معرض شركة ارامكو السعودية والذي قدم عرض بتقنية حديثة عن السلامة بالمنزل.من جانبه أكد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد بن صالح المري أن تشريف سمو أمير المنطقة الشرقية فعاليات حفل اليوم العالمي للدفاع المدني يدل على اهتمامه وحرصه على سلامة المواطنين والمقيمين وتوعيتهم بالمخاطر وطرق التعامل معه والتي هي من الأساسيات في جميع الأمور ، مشيراً إلى أن الفعاليات فرصة لجميع العاملين في مجال السلامة في القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض أوجه التعاون والفائدة لتحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي بين جميع شرائح المجتمع للحد من وقوع الحوادث المختلفة.//انتهى//14:50ت م0149

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