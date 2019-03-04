السعودية اليوم / المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة.. ضيفاً لمجلس أمير القصيم اليوم



القصيم 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

يستضيف مجلس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بقصر التوحيد، اليوم، في الجلسة الأسبوعية المسائية لسموه، معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ليلقي الضوء على جهود المركز وحضوره الإنساني العالمي.

يذكر أن الجلسة ستكون بعد صلاة العشاء من هذا اليوم.

// انتهى //

14:40ت م

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