السعودية اليوم / مدير جامعة حائل يفتتح أسبوع التخصصات الجامعية



حائل 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

افتتح معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم, الأسبوع التوعوي الخامس للتخصصات الجامعية, والمعرض المصاحب له الذي يحتوي على أجنحة للكليات والعمادات المساندة, وذلك في مقر عمادة السنة التحضيرية بمجمع كليات الطلاب.

وأكد الدكتور البراهيم خلال الحفل, حرص إدارة الجامعة على مثل هذه الملتقيات وبذل الجهود الكافية لتوضيح خيارات الطالب الجامعية كافة, وفتح آفاق جديدة لاتخاذ قراراته المتعلقة بمستقبله الوظيفي.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030م قدمت مسارات واضحة لاحتياجات سوق العمل في السنوات المقبلة, لافتاً الانتباه إلى أن بعض التخصصات سيكون لها احتياجات كبيرة في قطاعات العمل, متمنياً لأبنائه الطلاب التوفيق.

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14:40ت م

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