السعودية اليوم / عبور 7 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة الحدودي تستهدف محافظة الجوف



الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم 7 شاحنات كبيرة تحمل 2,100 سلة غذائية، تزن 155 طنًا و400 كيلو غرام، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة الجوف.

وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.

// انتهى //

14:36ت م

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