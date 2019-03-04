السعودية اليوم / مذكرة تعاون بين جامعة نجران ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة



نجران 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق04 مارس 2019 م واس

بحضور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران ، وعلى هامش رعايته فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" الذي نظمته مديرية الدفاع المدني بمقر الجامعة في المسرح الرئيس، أبرمت الجامعة مذكرة تعاون مع المديرية، حيث مثل الجامعة معالي مديرها الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، فيما مثل المديرية مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء، غازي بن يحيى الألمعي.

وتضمنت المذكرة دراسة استحداث تخصص في هندسة السلامة ضمن التخصصات العلمية بالجامعة يمنح شهادات في هذا المجال، وعقد الدروس والمحاضرات والندوات التوجيهية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، وتنفيذ دورات تدريبية في المجال الإداري والشرعي ومجال الأمن والسلامة، وتنفيذ الدراسات العلمية ودراسة المخاطر في المنطقة، إضافة إلى دراسة تخصيص كراسي بحثية ووضع منصة إعلامية في الجامعة لبث الرسائل التوعوية للطلاب والطالبات تخدم الطرفين والمجتمع.

كما يتمثل موضوع المذكرة في مجال التعاون التدريبي والعلمي والعملي في الأبحاث ذات الاهتمام المشترك وتقديم الخدمات الفنية والاستشارات وإقامة الدورات العلمية والتدريبية والاستفادة من الكفاءات المتخصصة لكلا الطرفين انطلاقاً من مسؤوليتهما المشتركة تجاه المجتمع، إلى جانب تحقيق التكامل بين الجهتين لرفع مستوى البرامج والأنشطة التي تخدم تنمية الإنسان في المنطقة.

وأكد معالي مدير الجامعة، أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع، وكذلك أهمية عمل الدفاع المدني في حماية الممتلكات العامة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمتها الجامعة مع عدة جهات لخدمة المجتمع، والاستفادة مما تمتلكه الجامعة من إمكانات علمية ذات جودة وكفاءة عالية.

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14:35ت م

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