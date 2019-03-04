السعودية اليوم / تونس والكويت توقعان مذكرة تفاهم في المجال القانوني والقضائي



تونس 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

وقعت تونس والكويت اليوم، مذكرة تفاهم لتبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي، وذلك على هامش أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب المنعقد بالعاصمة التونسية.

وتهدف المذكرة التي وقعاها كل من وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي ونظيره الكويتي فهد العفاسي، إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل التجارب بين البلدين وإضفاء نجاعة أكبر على الممارسة اليومية للخدمات القضائية المقدّمة عبر اعتماد الرّقميَّة والتنكولوجيات الحديثة في المادتين الجزائية والمدنية.

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14:33ت م

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