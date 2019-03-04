السعودية اليوم / محكمة عراقية تصدر حكمًا بالإعدام على شخصين أدينا بالاشتراك والمساندة لجريمة تفجير انتحاري في محافظة صلاح الدين



بغداد 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

أصدرت محكمة جنائية عراقية في بغداد اليوم, حكمًا بالإعدام على شخصين أدينا قضائيًا بجريمة المشاركة والمساندة في تفجير انتحاري بأحزمة ناسفة في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين عام 2016, أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صحفي اليوم بأن محكمة جنايات الكرخ في بغداد, أصدرت حكمها المذكور بحق المدانين استنادًا إلى اعترافهما بأن الهدف من هذه الجريمة كان تحقيق غايات إرهابية وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أن قرار الحكم استند على أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005.

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14:32ت م

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