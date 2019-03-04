

الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

حصل برنامج "ثقة", أحد البرامج الإصلاحية المستحدثة المنفذة لدى المديرية العامة للسجون, على جائزة التميز بالمنطقة العربية الهادفة إلى تحفيز الحكومات العربية على تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين من مواطنين ومقيمين, في حفل أقيم بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً ، وسط مشاركة العديد من الشركات والمؤسسات العربية المتميزة من القطاعات الخدمية.

وتسلّم الجائزة نيابة عن مدير عام السجون، مساعد المدير العام للتقنية اللواء مهندس يحيى دماس الغامدي، من قبل رئيس ومؤسس أكاديمية تتويج لجوائز التميز بيار مكرزل, وبذلك تكون المديرية العامة للسجون أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تنفذ مثل هذا البرنامج النوعوي الساعي لتعزيز ثقة النزيل بقدراته وإمكانياته قبل عودته للمجتمع بعد انقضاء مدة محكوميته, وذلك بتهيئة النزيل قبل الإفراج عنه بـ 6 أشهر عبر برنامج نوعي في أجنحة مخصصة بمساندة من القطاعين العام والخاص.

يذكر أن هذه الجائزة تعد ثمرة نجاح وعطاء قدم من خلالها القائمين على البرنامج خدمة التدريب بمهارة واحترافية وجودة عالية.

// انتهى //

14:27ت م

0123





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سجون المملكة تحصل على جائزة التميز في المنطقة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.