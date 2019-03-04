شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الاثنين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان ' سلامة الأطفال غايتنا ''، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة في مركز معارض الظهران إكسبو.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي وكان في استقباله مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد بن صالح المري، ومحافظ الخبر بالنيابة عبدالله السيف وعدد من الضباط والأفراد.

وتجول سموه على أرجاء المعرض والذي احتوى ما يفوق ٥٠ جهة حكومية وخاصة ، واستمع إلى شرح مفصل عن مايحتويه من أركان تعريفيه وتثقيفيه في السلامة وحيث دشن سموه الكريم حملة كاشف الدخان حيث اشتمل معرض الدفاع المدني على ركن لتعليم استخدام الطفاية وكذلك ركن لتجربة الأبطال يتم من خلالها ارتداء الزائر لبس رجال الإطفاء والتعرف على طرق مكافحة الحريق وكما تجول سموه في معرض شركة ارامكو السعودية والذي قدم عرض عن بتقنية حديثة عن السلامة بالمنزل، كما قدم جناح شركة الغاز والتصنيع الاهلية رسائل توعوية عن خطر الغاز وطرق التعامل معه وكذلك مجموعة من الأنشطة والفعاليات تستهدف الطفل من خلال البيت الأمن والمدرسة الآمنة تم تقديمه في معرض ايكيا بالإضافة لتعليم على طرق الإخلاء الصحيحة من خلال الترفية وذلك بمعرض كيدزانيا كما اشتملت المعارض المشاركة الحكومية والخاصة إلى تقديم رسائل توعوية تستهدف كافة فئات المجتمع .

ومن جانبه قال مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد بن صالح المري أن تشريف سمو أمير المنطقة الشرقية فعاليات حفل اليوم العالمي للدفاع المدني يدل على اهتمامه وحرصه على سلامة المواطنين والمقيمين وتوعيتهم بالمخاطر وطرق التعامل معه والتي هي من الأساسيات في جميع الأمور.

مضيفاً بأن الفعاليات فرصة لجميع العاملين في مجال السلامة في القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض أوجه التعاون والفائدة لتحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي بين جميع شرائح المجتمع للحد من وقوع الحوادث المختلفة وبالتالي التقليل من الخسائر البشرية والمادية، مشيرًا إلى أن المعرض يعد تجمعًا كبيرًا ومهمًا للمتخصصين في مجال السلامة.