شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يوجه باستبدال GOD في ترجمة لفظ الجلالة إلى ALLAAH والان نبدء بالتفاصيل

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، الجهات الحكومية بالمنطقة باستبدال كلمة(GOD)في ترجمة لفظ الجلالة باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى بكلمة(ALLAAH) ، وأن يتبنى ملتقى مكة الثقافي التوعية بذلك.

ويأتي ذلك استنادًا إلى ما أشار إليه سماحة المفتي بعدم جواز ذلك كون الترجمة قد تحمل مدلولات محرّمة.