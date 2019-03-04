اخبار السعوديه

أمير مكة يوجه باستبدال GOD في ترجمة لفظ الجلالة إلى ALLAAH

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يوجه باستبدال GOD في ترجمة لفظ الجلالة إلى ALLAAH والان نبدء بالتفاصيل

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، الجهات الحكومية بالمنطقة باستبدال كلمة(GOD)في ترجمة لفظ الجلالة باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى بكلمة(ALLAAH) ، وأن يتبنى ملتقى مكة الثقافي التوعية بذلك.

ويأتي ذلك استنادًا إلى ما أشار إليه سماحة المفتي بعدم جواز ذلك كون الترجمة قد تحمل مدلولات محرّمة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يوجه باستبدال GOD في ترجمة لفظ الجلالة إلى ALLAAH لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا