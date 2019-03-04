شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يوجه باستبدال GOD في ترجمة لفظ الجلالة إلى ALLAAH والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك استنادًا إلى ما أشار إليه سماحة المفتي بعدم جواز ذلك كون الترجمة قد تحمل مدلولات محرّمة.
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