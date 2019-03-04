شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. إغلاق 30 مطعماً ومصادرة 230 كيلو أغذية فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

قامت أمانة الأحساء ممثلة ببلدية العمران بجولاتها اليومية المعتادة على المطاعم ، ووجهة 70 إنذاراً لمنشآت غذائية وأغلقت 30 محلاً. كما صادرة البلدية 230 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك، مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة البلدية ٢١٨



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأحساء.. إغلاق 30 مطعماً ومصادرة 230 كيلو أغذية فاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.