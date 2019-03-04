شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح لاختيار إطارات السيارة والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت كفاءة ان الخطوة الثالثة تكمن في موازنة الإطارات بشكل دوري والذي يقلل من استهلاك الوقود ويطيل عمر الاطار إذ أنه يقلل من احتكاك الاطار مع الطريق، وفي سلوكيات عصرية يتجنب معظم سائقي المركبات تسخين المركبة لمدة طويلة باعتبار أن عدة ثواني لا تتجاوز 30 تكفي لهذا الغرض.
وبين المركز أن تقنين تشغيل المكيف والقيادة المتزنة وضبط تسارع المركبة واستخدام مثبت السرعة تعد عوامل فاعلة في ضمان توفير الوقود إضافة الى اختيار نوع الزيت المثالي للمركبة وعدم إبقاء المحرك في حالة التشغيل خلال الوقوف، وغيرها من السلوكيات ذات الأثر المباشر والتي تشكل ثقافة متكاملة للتعامل مع المركبة وتحقيق الوفر الأعلى في استخدام الوقود.
ووفقا للتوقعات فان تكامل تطبيق تعليمات وارشادات كفاءة الطاقة في المركبات خلال عملية الشراء والاستخدام والصيانة يساهم في توفير استخدام الوقود بنسب كبيرة الامر الذي ينعكس إيجابا على المصروفات الاستهلاكية الشهرية للأفراد.
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