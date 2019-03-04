أمر ملكي بتسمية 6 أعضاء بالمحكمة العليا السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الإثنين، أمراً ملكياً بتسمية 6 قضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: الشيخ سعيد بن بريك القرني، والشيخ محمد بن عبدالله الجار الله، والشيخ إبراهيم بن علي الضالع، والشيخ عبد الرحمن بن محمد الحسين، والشيخ فرحان بن يحيى الفيفي، والشيخ ناصر بن حمد الوهيبي.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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وقال الدكتور الصمعاني: "إن هذا الأمر الكريم هو استمرار للدعم المتواصل للقطاع العدلي والقضائي الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوماً بعد يومٍ ليواكب تقدم المملكة وتطورها ونمائها وازدهارها في ظل رؤية المملكة 2030".

وأشار إلى أن هذا الأمر يأتي دعمًا للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.

وعبّر القضاة الأعضاء من جانبهم عن شكرهم واعتزازهم بهذه الثقة الملكية، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب لتحقيق العدالة والمساهمة في تحقيق تطلعات ولاة الأمر في مرفق القضاء.