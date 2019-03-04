- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
الان تتابع بالصور… جامعة شقراء تنظم ندوة عن “الهوية الوطنية في ضوء التحديات المعاصرة” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
نظمت جامعة شقراء، ندوة علمية، عن الهوية الوطنية في ضوء التحديات المعاصرة، قدّمها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، والدكتور عبدالله بن محمد الفوزان عضو مجلس الشورى والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
واستعرض فضيلة الشيخ عبدالله المنيع مرتكزات الهوية والوطنية ومبادئها ومناهجها، وتأصيل الهوية الوطنية في ضوء المفاهيم الشرعية الصحيحة.
فيما بدأ الدكتور عبدالله الفوزان، الجلسة الثانية، بالحديث عن بعض التجارب الدولية في مجال تعزيز الهوية الوطنية، وتقديم تصور متميز للهوية الوطنية السعودية في ضوء ٢٠٣٠.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور… جامعة شقراء تنظم ندوة عن “الهوية الوطنية في ضوء التحديات المعاصرة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.