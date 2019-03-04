الان تتابع الفيصل يوجه الجهات الحكومية باستبدال مفردة “God” ومرادفاتها بمصطلح “Allah” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365 - محمد السويهري:
وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، كافة الجهات الحكومية في المنطقة، بعدم استخدام كلمة (GOD) كترجمة للفظ الجلالة (الله).
وتضمّنت برقية أمير منطقة مكة المكرمة الموجهة للأجهزة الحكومية في المنطقة والمستندة إلى ما أشار إليه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء بعدم جواز استخدام هذه الترجمة، تبني ملتقى مكة الثقافي نشر الوعي بعدم مناسبة استخدام كلمة (GOD) كترجمة للفظ الجلالة (الله) كونها تحمل مدلولات أخرى قد تكون محرّمة.
وشدد الأمير خالد الفيصل على ضرورة الأخذ بذلك وعدم استخدام الترجمة في المكاتبات والتقارير والمحادثات واللقاءات التي تستخدم فيها اللغة الإنجليزية وأن يتم الاستعاضة عن ذلك بكلمة ( ALLAAH ).
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يوجه الجهات الحكومية باستبدال مفردة “God” ومرادفاتها بمصطلح “Allah” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.