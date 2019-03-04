الفيصل يوجه الجهات الحكومية باستبدال مفردة “God” ومرادفاتها بمصطلح “Allah”

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365 - محمد السويهري:

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، كافة الجهات الحكومية في المنطقة، بعدم استخدام كلمة (GOD) كترجمة للفظ الجلالة (الله).

وتضمّنت برقية أمير منطقة مكة المكرمة الموجهة للأجهزة الحكومية في المنطقة والمستندة إلى ما أشار إليه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء بعدم جواز استخدام هذه الترجمة، تبني ملتقى مكة الثقافي نشر الوعي بعدم مناسبة استخدام كلمة (GOD) كترجمة للفظ الجلالة (الله) كونها تحمل مدلولات أخرى قد تكون محرّمة.

وشدد الأمير خالد الفيصل على ضرورة الأخذ بذلك وعدم استخدام الترجمة في المكاتبات والتقارير والمحادثات واللقاءات التي تستخدم فيها اللغة الإنجليزية وأن يتم الاستعاضة عن ذلك بكلمة ( ALLAAH ).