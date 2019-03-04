“وزارة الصحة السعودية “تعلن عن وظائف شاغرة والتسجيل متاح لمدة 14 يوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن توفر 5620 وظيفة شاغرة من الوظائف في قطاع الصحة ،وقد صرحت وزارة الصحة السعودية أن الوظائف الشاغرة خاصة بالمواطنين السعوديين فقط ومتوفرة لكل من الجنسين الرجال والنساء،زان التقديم للوظائف سيكون الكتروني عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة السعودية .

باب التسجيل للوظائف الشاغرة بوزارة الصحة السعودية سيكون متاح بداية من يوم الأحد الثالث من مارس لعام 2019 وسيظل متاح للتسجيل لمدة 14 يوم فقط علي أن يتم غلق باب التسجيل يوم 17 مارس 2019، للتسجيل على بوابة التوظيف هنا الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية والاعداد المطلوبة لكل تخصص كالتالي: اخصائيه سمعيات أنثى 1 اخصائيه معالجه نطق نساء أنثى 19 المختبرات / امراض سريرية أنثى 1 اخصائي اطراف صناعيه رجال ذكر 2 مقيم النساء والولادة- انثى غير مخصص 1 اخصائيه اشعه نساء غير طبيب أنثى 204 اخصائي اشعه رجال غير طبيب ذكر 62 مقيم النساء والولادة ذكر 1 جراحة الاوعية الدموية أنثى 1 مقيم جراحة التجميل ذكر 1 اخصائي تغذية علاجية رجال ذكر 44 اخصائي تمريض غير طبيب ذكر 31 اخصائي تمريض – انثى أنثى 5 تمريض عنايه مركزه اطفال أنثى 8 تمريض عناية-حديثي الولاده ذكر 1 تمريض عنايه حديثي الولاده أنثى 38 معلوماتية صحية نساء أنثى 7 اخصائيه تمريض قلب أنثى 152 اخصائي علاج نطق ذكر 1 اخصائي نطق وسمع ذكر 2 اسعاف وطب طوارئ رجال ذكر 30 جراحة المخ والاعصاب ذكر 15 اخصائي اجهزة طبية نساء أنثى 11 جراحة المسالك البولية ذكر 4 اخصائي اجهزه طبيه ذكر 1 اخصائي اجهزه طبيه رجال ذكر 9 مقيم جراحه اطفال أنثى 3 مقيم جراحه قلب أنثى 1 مقيم الباطنة-غدد صماء-ذكر ذكر 2 مقيم طب الاسرة ذكر 2 مقيم الباطنة-غدد صماء-أنثى أنثى 2 مقيم طب الاعصاب أنثى 1 الباطنة-عناية مركزة – ذكر ذكر 85 مقيم طب وجراحة العظام ذكر 25 الباطنة-عناية مركزة- أنثى أنثى 51 مقيم طب وجراحة العيون ذكر 3 مقيم الباطنة-صدرية – أنثى أنثى 1 طبيب مقيم عام- أنثى غير مخصص 8 طبيب مقيم عام- ذكر ذكر 2 طبيب مقيم عام – انثى أنثى 24 مقيم حديثي الولادة- انثى أنثى 1 مقيم مختبر -ذكر ذكر 1 مقيم مختبر أنثى 1 مقيم مكافحة العدوى أنثى 1 مقيم اورام ذكر 5 مقيم الباطنة العامة – ذكر ذكر 77 مقيم الباطنة العامة – انثى أنثى 83 اخصائي علاج طبيعي رجال ذكر 32 اخصائيه تخدير نساء غير طبيب أنثى 75 اخصائي تمريض رجال غير طبيب ذكر 536 اخصائيه تمريض نساء غير طبيب أنثى 1327 اخصائي علاج تنفسي نساء أنثى 249 اخصائي مختبر رجال ذكر 14 اخصائيه مختبر نساءغير طبيب أنثى 8 اخصائي مختبررجال غير طبيب ذكر 50 اخصائيه علاج طبيعي نساء أنثى 50 اخصائي علاج نووي رجال ذكر 6 طبيب مقيم الباطنة جهاز هضمي ذكر 1 مقيم الباطنة – جهاز هضمي أنثى 1 طبيب مقيم الباطنة / أورام أنثى 1