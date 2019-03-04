شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 3 آلاف كرتون تمر في المكلا والديس الشرقية بحضرموت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حضرموت)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد) ثلاثة آلاف كرتون تمر على الأسر الأكثر احتياجاً في مديريتي المكلا والديس الشرقية بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 18 ألف فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.