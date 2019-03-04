شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يوجه الجهات الحكومية باستبدال كلمة «GOD» بـ«ALLAh» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الجهات الحكومية، باستبدال كلمة (GOD) في ترجمة لفظ الجلالة باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى، بكلمة (ALLAH).

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن هذا التوجيه يأتي استنادا إلى ما أشار إليه المفتي العام للمملكة بعدم جواز ذلك كون الترجمة قد تحمل مدلولات محرمة.

كما تضمن توجيه الأمير خالد الفيصل أن يتبنى ملتقى مكة الثقافي التوعية بذلك.