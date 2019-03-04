شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل سفير الهند بمناسبة انتهاء فترة عمله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم (الاثنين)، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد الذي ودع خادم الحرمين بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.