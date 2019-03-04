دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper جسر الملك فهد يسجّل أعلى رقم عبور للمسافرين باتجاه جسر الملك فهد يسجّل أعلى رقم عبور للمسافرين باتجاه السعودية

سجَّل جسر الملك فهد، أمس الأول، السبت، أعلى رقم عبور للمسافرين باتجاه المملكة، منذ افتتاحه، بعبور 72 ألفًا و83 مسافرًا.

وتجاوز جسر الملك فهد بذلك، ما تم تحقيقه في 5 يناير الماضي بعبور 69 ألفًا و626 مسافرًا، محققًا بذلك أعلى رقم عبور للمسافرين في الاتجاهين منذ افتتاحه، بعبور 116 ألفًا و344 مسافرًا، مقابل أعلى رقم تم تحقيقه يوم 18 يونيو للعام 2018 بعبور 117 ألفًا و7935 مسافرًا، وفقًا لإحصائيات جوازات جسر الملك فهد.

وثمَّن مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف، المهندس عماد المحيسن، الجهود المبذولة من جميع الإدارات الحكومية العاملة في الجسر، والتنسيق المستمر فيما بينها في التعامل مع كثافة حركة المسافرين، التي يشهدها الجسر.

وبيَّن المحيسن، أن المعدل اليومي لشهري ديسمبر ويناير الماضيين، تجاوز ٨٣ ألف مسافر يوميًا، بزيادة تصل إلى ١٢٪ عن معدل عام 2018م، وهي الأعلى بتاريخ الجسر، مشيرًا إلى أن ذلك قابله انخفاض في زمن العبور بنسبة عالية؛ حيث بلغت معدلات العبور، خلال الفترة من العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة من منتصف الليل، خلال نهايات الأسبوع للثلاثة أشهر الماضية مدة ٣٥ دقيقة، ومعدلات للزمن الأعلى في نفس الفترة نحو ٦٥ دقيقة فقط، باستثناء حالات استثنائية تم التعامل معها في حينها من قبل الإدارات العاملة.

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وتوقع مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف، المهندس عماد المحيسن، أن يشهد عام ٢٠١٩م المزيد من الأرقام القياسية، وتسجيل معدلات غير مسبوقة خلال هذا العام، وسيقابله مزيد من الجهود والبذل من مسؤولي الإدارات العاملة رجالًا ونساء، بتوجيهات مسؤوليهم في ضوء توجيهات القيادتين بالمملكتين الشقيقتين.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، قد أعلنت في 18 يناير الماضي، بدء أعمال الصيانة في منطقة إجراءات الجوازات السعودية للقادمين من الجانب البحريني باتجاه المملكة.

وأوضحت المؤسسة أنَّ أعمال الصيانة ستستغرق 3 أشهر، مشيرة إلى أنه تمّت مراعاة انسيابية حركة المركبات بمرونة عالية، خلال مدة تنفيذ مشروع السفلتة؛ حيث تمّ تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل، تتيح إمكانية تشغيل ما لا يقل عن 70٪ من الطاقة التشغيلية لكبائن الإجراءات؛ للقادمين من البحرين.