، "المولود العنيد".. شاهد الطفل الذي أربك غرفة العمليات واجتاح الإنترنت ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أثارت صورة لطفل حديث الولادة، الكثير من الإعجاب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت الصورة طفلاً رضيعًا يمسك بشدة بملابس الطبيب الذي أشرف على عملية ميلاده.
وحسب موقع "بوابة الأهرام"، نقلت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، أن مستشفى "فوونغ شو" في فيتنام أنه قد جرى التقاط الصورة للطفل بعد ولادته مباشرة وكان لا يزال عاريًا.
وفيما كان الطبيب يغادر الغرفة، فوجئ بالطفل الذى شق طرقه في الحياة منذ ثوانٍ، يتشبث بزيه الطبي، وبدا الطبيب مرتبكًا وهو يشاهد الطفل يبكي.
ونقلت الصحيفة بعض تعليقات مستخدمي منصات التواصل، فقال أحدهم "إن الطفل كان يشكو للطبيب من أنه لا يريد أن يولد"، وقال آخر مازحًا إن الطفل جائع وطلب الطعام".
وعلى الرغم من عدم الكشف عن أي معلومات عن الطفل، فقد تم تسمية المولود الجديد باسم "الطفل القوي" و"المولود العنيد" من قبل مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي.
"المولود العنيد".. شاهد الطفل الذي أربك غرفة العمليات واجتاح الإنترنتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-04
أثارت صورة لطفل حديث الولادة، الكثير من الإعجاب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت الصورة طفلاً رضيعًا يمسك بشدة بملابس الطبيب الذي أشرف على عملية ميلاده.
وحسب موقع "بوابة الأهرام"، نقلت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، أن مستشفى "فوونغ شو" في فيتنام أنه قد جرى التقاط الصورة للطفل بعد ولادته مباشرة وكان لا يزال عاريًا.
وفيما كان الطبيب يغادر الغرفة، فوجئ بالطفل الذى شق طرقه في الحياة منذ ثوانٍ، يتشبث بزيه الطبي، وبدا الطبيب مرتبكًا وهو يشاهد الطفل يبكي.
ونقلت الصحيفة بعض تعليقات مستخدمي منصات التواصل، فقال أحدهم "إن الطفل كان يشكو للطبيب من أنه لا يريد أن يولد"، وقال آخر مازحًا إن الطفل جائع وطلب الطعام".
وعلى الرغم من عدم الكشف عن أي معلومات عن الطفل، فقد تم تسمية المولود الجديد باسم "الطفل القوي" و"المولود العنيد" من قبل مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي.
04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440
02:33 PM
أثارت صورة لطفل حديث الولادة، الكثير من الإعجاب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت الصورة طفلاً رضيعًا يمسك بشدة بملابس الطبيب الذي أشرف على عملية ميلاده.
وحسب موقع "بوابة الأهرام"، نقلت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، أن مستشفى "فوونغ شو" في فيتنام أنه قد جرى التقاط الصورة للطفل بعد ولادته مباشرة وكان لا يزال عاريًا.
وفيما كان الطبيب يغادر الغرفة، فوجئ بالطفل الذى شق طرقه في الحياة منذ ثوانٍ، يتشبث بزيه الطبي، وبدا الطبيب مرتبكًا وهو يشاهد الطفل يبكي.
ونقلت الصحيفة بعض تعليقات مستخدمي منصات التواصل، فقال أحدهم "إن الطفل كان يشكو للطبيب من أنه لا يريد أن يولد"، وقال آخر مازحًا إن الطفل جائع وطلب الطعام".
وعلى الرغم من عدم الكشف عن أي معلومات عن الطفل، فقد تم تسمية المولود الجديد باسم "الطفل القوي" و"المولود العنيد" من قبل مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي.
، "المولود العنيد".. شاهد الطفل الذي أربك غرفة العمليات واجتاح الإنترنت ،
المصدر : الخليج 365
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