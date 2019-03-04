محمد بن مسعود - الدمام - الهيئة توضح: بسبب عدم الحصول على التراخيص النظامية أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعاً مخالفاً يخزّن المستحضرات الصيدلانية والتجميلية دون الحصول على التراخيص النظامية في محافظة جدة. وحجزت فرق التفتيش ما يزيد على 6200 مستحضر في المستودع، ويتواصل استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة. "الغذاء والدواء" تحجز 6200 مستحضر في مستودع بجدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-04 أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعاً مخالفاً يخزّن المستحضرات الصيدلانية والتجميلية دون الحصول على التراخيص النظامية في محافظة جدة. وحجزت فرق التفتيش ما يزيد على 6200 مستحضر في المستودع، ويتواصل استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة. Advertisements 04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440 02:30 PM الهيئة توضح: بسبب عدم الحصول على التراخيص النظامية الهيئة توضح: بسبب عدم الحصول على التراخيص النظامية أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعاً مخالفاً يخزّن المستحضرات الصيدلانية والتجميلية دون الحصول على التراخيص النظامية في محافظة جدة. وحجزت فرق التفتيش ما يزيد على 6200 مستحضر في المستودع، ويتواصل استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة. ، "الغذاء والدواء" تحجز 6200 مستحضر في مستودع بجدة ،

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