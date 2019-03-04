محمد بن مسعود - الدمام - وجّه بأن يتبنى #ملتقى_مكة_الثقافي التوعية بذلك استناداً إلى ما أشار إليه المفتي وجّه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير #خالد_الفيصل الجهات الحكومية بالمنطقة بإبدال كلمة (GOD) في ترجمة لفظ الجلالة باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى بكلمة (ALLAAH). ووفق ما نشرته #إمارة_مكة، اليوم، وجّه الأمير بأن يتبنى #ملتقى_مكة_الثقافي التوعية بذلك؛ استناداً إلى ما أشار إليه سماحة المفتي بعدم جواز ذلك؛ لكون الترجمة قد تحمل مدلولات محرّمة. أمير مكة يوجّه بإبدال كلمة GOD في ترجمة لفظ الجلالة بكلمة ALLAAH صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-04 وجّه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير #خالد_الفيصل الجهات الحكومية بالمنطقة بإبدال كلمة (GOD) في ترجمة لفظ الجلالة باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى بكلمة (ALLAAH). ووفق ما نشرته #إمارة_مكة، اليوم، وجّه الأمير بأن يتبنى #ملتقى_مكة_الثقافي التوعية بذلك؛ استناداً إلى ما أشار إليه سماحة المفتي بعدم جواز ذلك؛ لكون الترجمة قد تحمل مدلولات محرّمة. Advertisements 04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440 02:22 PM وجّه بأن يتبنى #ملتقى_مكة_الثقافي التوعية بذلك استناداً إلى ما أشار إليه المفتي وجّه بأن يتبنى #ملتقى_مكة_الثقافي التوعية بذلك استناداً إلى ما أشار إليه المفتي وجّه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير #خالد_الفيصل الجهات الحكومية بالمنطقة بإبدال كلمة (GOD) في ترجمة لفظ الجلالة باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى بكلمة (ALLAAH). ووفق ما نشرته #إمارة_مكة، اليوم، وجّه الأمير بأن يتبنى #ملتقى_مكة_الثقافي التوعية بذلك؛ استناداً إلى ما أشار إليه سماحة المفتي بعدم جواز ذلك؛ لكون الترجمة قد تحمل مدلولات محرّمة. ، أمير مكة يوجّه بإبدال كلمة GOD في ترجمة لفظ الجلالة بكلمة ALLAAH ،

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