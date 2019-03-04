، بعد 7 سنوات.. تنفيذ حكم الإعدام في قاتل الدبلوماسي السعودي ببنغلاديش ،

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أكد مسؤول حكومي بدكا، اليوم الاثنين، أنه قد تم تنفيذ حكم الإعدام لمواطن بنغلاديشي في سجن خارج دكا، بعد إدانته بالتورط في جريمة قتل دبلوماسي سعودي في 2012.
وقُتل خلف العلي (45 عاماً) الذي كان يعمل في القسم القنصلي في السفارة السعودية بإطلاق النار عليه في الحي الدبلوماسي في دكا أمام شقته المستأجرة. وتوفي لاحقاً في المستشفى.
وذكرت الشرطة حينها أن "سيف الإسلام" (30 عاماً) الذي تم إعدامه شنقاً الأحد، قاد عصابة حاولت السطو على الدبلوماسي.
وقال المسؤول في السجن شاه جاهان أحمد لوكالة "فرانس برس": "أُعدم بناءً على أمر من المحكمة".
وأيّدت المحكمة العليا في أغسطس حكم الإعدام الصادر بحق "سيف الإسلام" عام 2013 من قبل محكمة أدانته بأنه المنفذ الرئيسي لعملية القتل.
بعد 7 سنوات.. تنفيذ حكم الإعدام في قاتل الدبلوماسي السعودي ببنغلاديشمحمد البقمي الخليج 365 2019-03-04
أكد مسؤول حكومي بدكا، اليوم الاثنين، أنه قد تم تنفيذ حكم الإعدام لمواطن بنغلاديشي في سجن خارج دكا، بعد إدانته بالتورط في جريمة قتل دبلوماسي سعودي في 2012.
وقُتل خلف العلي (45 عاماً) الذي كان يعمل في القسم القنصلي في السفارة السعودية بإطلاق النار عليه في الحي الدبلوماسي في دكا أمام شقته المستأجرة. وتوفي لاحقاً في المستشفى.
وذكرت الشرطة حينها أن "سيف الإسلام" (30 عاماً) الذي تم إعدامه شنقاً الأحد، قاد عصابة حاولت السطو على الدبلوماسي.
وقال المسؤول في السجن شاه جاهان أحمد لوكالة "فرانس برس": "أُعدم بناءً على أمر من المحكمة".
وأيّدت المحكمة العليا في أغسطس حكم الإعدام الصادر بحق "سيف الإسلام" عام 2013 من قبل محكمة أدانته بأنه المنفذ الرئيسي لعملية القتل.
04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440
02:11 PM
الجاني قاد عصابة حاولت السطو على "العلي" وكان المنفّذ الرئيسي للعملية
أكد مسؤول حكومي بدكا، اليوم الاثنين، أنه قد تم تنفيذ حكم الإعدام لمواطن بنغلاديشي في سجن خارج دكا، بعد إدانته بالتورط في جريمة قتل دبلوماسي سعودي في 2012.
وقُتل خلف العلي (45 عاماً) الذي كان يعمل في القسم القنصلي في السفارة السعودية بإطلاق النار عليه في الحي الدبلوماسي في دكا أمام شقته المستأجرة. وتوفي لاحقاً في المستشفى.
وذكرت الشرطة حينها أن "سيف الإسلام" (30 عاماً) الذي تم إعدامه شنقاً الأحد، قاد عصابة حاولت السطو على الدبلوماسي.
وقال المسؤول في السجن شاه جاهان أحمد لوكالة "فرانس برس": "أُعدم بناءً على أمر من المحكمة".
وأيّدت المحكمة العليا في أغسطس حكم الإعدام الصادر بحق "سيف الإسلام" عام 2013 من قبل محكمة أدانته بأنه المنفذ الرئيسي لعملية القتل.
، بعد 7 سنوات.. تنفيذ حكم الإعدام في قاتل الدبلوماسي السعودي ببنغلاديش ،
المصدر : الخليج 365
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