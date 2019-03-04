، حُب يفيض.. تذاكر مجانية يوزعها مهرجان الزهور بينبع على جيرانه "صور" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مهرجان ترعاه "الخليج 365" إعلامياً ونجاحه يتواصل.. وبالخلفية أكبر سجادة و"جينيس"

في بادرة طيبة، حرصت اللجنة المنظمة لمهرجان الزهور والحدائق والمقام بحديقة المناسبات بمدينة ينبع الصناعية، أن تقدم تذاكر مجانية لزيارة أركان الطيور والفراشات والفرولة للمنازل المجاورة للمهرجان؛ وذلك بتوجيه من رئيس اللجان المنظمة المهندس صالح بن عبدالله الزهراني.

وزارت اللجنة المنظمة لمهرجان الزهور، جيران حديقة المناسبات موقع المهرجان بحي فيصل لتقدم لهم الزهور وتذاكر لزيارة حدائقها المتنوعة كالفراشات والفراولة والطيور مجاناً؛ تقديراً لدورهم في إتاحة مساحات لزوار المهرجان رغم ما يسببه الزوار من بعض الحرج لوقوف السيارات قرب منازلهم، إلا أنها شيم سكان ينبع الصناعية في إكرام ضيوفهم كل عام، حيث تتوافد أعداد مهولة من داخل ينبع وخارجها قاصدة موقع الفعاليات بشكل يومي.

يُذكر أن مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية ترعاه "الخليج 365" إعلامياً؛ حيث حقق المهرجان نجاحاً مبهراً وتصدر موسوعة جينيس العالمية بأكبر سجادة زهور في العالم لعدة مرات وفي نسخ متوالية، كما جاء هذا العام بتلال الزهور التي تغطي مساحات كبيرة من موقع الفعاليات لتنثر عبير الزهور في ساحات المهرجان الداخلية بل وخارجه ليستمتع الزائر بأجواء مفعمة بالسرور.