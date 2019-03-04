، الملك يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قَدِموا للسلام عليه في قصر اليمامة بالرياض اليوم

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه.

في بداية الاستقبال، أنصت الجميع إلى تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن فهد بن جلوي، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد.

كما حضر: الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، الأمير محمد بن متعب بن ثنيان، الأمير سعود بن عبدالله بن سعود، الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن مشاري، الأمير فهد بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن تركي بن جلوي، الأمير مصعب بن فهد بن فيصل، الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير فهد بن سيف النصر بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن ناصر بن سعود.

وحضر كذلك: الأمير عبدالعزيز بن متعب بن ثنيان، الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن تركي بن سعد، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن طلال بن بدر، الأمير فهد بن بندر بن ثنيان، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد, الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب.

Advertisements