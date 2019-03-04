، عبور 10 شاحنات من "إغاثي الملك سلمان" إلى "حضرموت" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحمل 6 آلاف سلة غذائية تزن 222 طنًا لصالح أهالي المحافظة

عبرت منفذ الوديعة الحدودي، اليوم، 10 شاحنات كبيرة تحمل ستة آلاف سلة غذائية تزن 222 طنًا، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة حضرموت.

وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.

من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، ثلاثة آلاف كرتون تمر على الأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي "المكلا والديس الشرقية" بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 18 ألف فرد.