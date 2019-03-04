طباخ مصري يبتز سعودية في الرياض.. والمتهم: بمحض إرادتها

كشف بلاغ مقدم إلى وزارة الداخلية في مصر، عن عملية ابتزاز تتعرض لها سيدة سعودية من جانب طباخ مصري، تعرف عليها في الرياض.

وأفاد البلاغ، بأن الطباخ “على. ع. س” 32 سنة، طباخ، ابتز مواطنة سعودية تدعى “ل. ن. ص” 39 سنة، مقيمة بالرياض، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحصول منها على مبالغ مالية، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

وأقرَّ المتهم في التحقيقات بأنه تعرف على المذكورة أثناء عمله بمركز تجميل بمدينة الرياض، واستمر تواصله معها هاتفيًا عقب تركه لعمله عام 2016 وعودته لمصر، لافتًا إلى إرسالها مبالغ مالية له بمحض إرادتها.

وتحرَّر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوب على ذمة قضية أخرى.

يشار إلى أن البلاغ قدمه “طاهر. م. ح”، 27 سنة، محامي بقسم الشؤون القانونية بالسفارة السعودية، و”ممدوح. ح. غ” 30 سنة، سعودي الجنسية، وموظف بالسفارة السعودية بالجيزة.