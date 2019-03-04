بالفيديو: أبشر تزف بشرى سارة للأسر التي ليس لها عائل

قال العقيد سعد العمري مدير الخدمات الإلكترونية بالمديرية العامة للجوازات، إن منصة “أبشر” سوف تتيح خدمة جديدة للأسر التي ليس لها عائل.
وأضاف “العمري” لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، الذي يقدمه الإعلامي مفرح الشقيقي، أن رب الأسرة إذا كان متوفى ولا يوجد عائل للأسرة سوف تتم مراجعتها بصورة تقليدية في المرة الأولى.
وتابع: “يحضر صك الولاية لمرة واحدة فقط وموظف الجوازات يقوم بإضافة التابعين في الصك على الحساب في أبشر”.
وواصل: “الجوازات تقدم 95% من خدماتها للمواطن والمقيم من خلال نظام مقيم، أو منصة أبشر، للأفراد وأبشر للأعمال، والعمليات الإلكترونية التي تمت على منصة أبشر للأفراد وأبشر للأعمال وصلت إلى 81 مليون عملية منذ بدء النظام، أما نظام مقيم فتمت عليه نحو 58 مليون عملية”.
واستكمل: “التفويض الإلكتروني للأبناء والغير لمتابعة خدماتك في مكتب الجوازات بالنيابة عنك، أصبح يستغرق دقيقة واحدة فقط”.
واختتم حديثه: “منصة أبشر ستتيح خلال النصف الثاني خدمة إصدار وتجديد الجواز لمن ليس له هوية وطنية، كما سيكون الإبلاغ عن فقدان الوثائق متاحا عبر منصة أبشر، سواء كان جواز سفر أو هوية مقيم”.
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