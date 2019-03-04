موعد مباراة الوصل والنصر والقنوات الناقلة مجانا - بتوقيت السعودية والامارات

يستضيف استاد "زعبيل بنادي الوصل"، مباراة الوصل الإماراتي والنصر السعودي، في إطار مواجهات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في دوري ابطال اسيا لكرة القدم 2019.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الوصل في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة "السعودية"، والساعة السابعة وعشرين دقيقة بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباراة النصر والوصل عبر قناة (beIN SPORTS HD 3 - الكأس 3 HD) في حين يعلق على مجرياتها حفيظ دراجي عبر بي ان سبورت، وخالد الحدي عبر قناة الكأس الرياضية.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الاياب في دور المجموعات في دوري ابطال اسيا بين النصر والوصل في السعودي "استاد الامير فيصل بن فهد" ستجري يوم السادس من مايو العام الجاري.